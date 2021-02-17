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В Ангарске подтопило садоводство «Огонек»

Причиной подтопления стал ледовый зажор, сообщает ГУ МЧС Иркутской области.

17 февраля в результате колебания уровня воды произошло подтопление 20 приусадебных участков в СНТ «Огонек» в пониженных формах рельефа, в том числе участка с постоянным проживанием одного человека.

Всего в садоводстве расположено 154 участка, на территории 24 из них проживают граждане.

Данные, полученные с водозабора, расположенного в 1,5 километрах от садоводства, свидетельствуют о суточном колебании уровня воды до +32 сантиметров. Повышение произошло из-за зажора, образовавшегося ниже по течению. В настоящее время зажор размыт, угрозы повышения уровня воды и подтопления дачных домов нет.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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