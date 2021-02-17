Пострадавшие пассажиры автобуса в ДТП под Братском могут рассчитывать на страховые выплаты

«Пострадавшим пассажирам рейсового автобуса, попавшего в ДТП в Иркутской области, положены страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП)», – сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс.

Он уточнил, что, согласно информации, которая содержится в автоматизированной информационной системе НССО (АИС НССО), ответственность перевозчика застрахована в АО «СОГАЗ». В страховой компании подтвердили наличие действующего договора страхования и готовность осуществлять выплаты, если событие будет признано страховым случаем.

Напомним, что утром 17 февраля 2021 года Иркутской области произошло ДТП с участием легковой машины, лесовоза и рейсового автобуса. Авария произошла на трассе А-331 "Вилюй" между городами Тулуном и Братском в районе населенного поселка Кузнецовка. По предварительным данным, легковой автомобиль Toyota на большой скорости столкнулся с грузовым автомобилем "Камаз" в составе автопоезда МАЗ, груженного древесиной, после в иномарку врезался рейсовый автобус, следовавший из Иркутска в город Железногорск-Илимский, в котором на момент аварии находилось 25 пассажиров. В результате аварии погибли пять человек в легковом автомобиле, трое пассажиров автобуса пострадали.

Чтобы получить страховые выплаты, пострадавшим пассажирам автобуса нужно написать заявление в страховую компанию.