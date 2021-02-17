Иркутская область присоединились к биржевым торгам минеральными удобрениями

Первые сделки по реализации минеральных удобрений в Иркутской и Омской областях заключены на биржевых торгах СПбМТСБ, сообщает пресс-служба биржи.

В ходе торговой сессии было реализовано 100 тонн аммофоса NP 12:52 ФосАгро на базисе «ФосАгро-СевероЗапад», Иртышское и 20 тонн азотно-фосфорно-калийного удобрения NPK 10:26:26 на базисе «ФосАгро-СевероЗапад», Тайтурка на условии «самовывоз автомобильным транспортом».

Биржевые торги минеральными удобрениями осуществляются с более чем 150 базисов поставки, расположенных в Амурской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Курской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новгородской, Омской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Смоленской, Ростовской, Тамбовской и Тульской, Тюменской областях, Республиках Башкортостан, Крым, Мордовия и Татарстан, а также Алтайском, Краснодарском, Пермском, Приморском и Ставропольском краях.

В числе преимуществ биржевой торговли – современная электронная платформа СПбМТСБ, обеспечивающая возможность в дистанционном формате, в том числе вне офиса, быстро получать доступ к торгам и находить выгодные ценовые предложения.