Примсоцбанк: Для участников ВЭД заработала онлайн-система «Одно окно»

С 01 января 2021 года заработала онлайн-система «Одно окно» для участников ВЭД. «Одно окно» создано для взаимодействия в электронной форме участников ВЭД с госорганами, банками-агентами валютного контроля и другими организациями.

Через данную систему можно получить государственные и иные услуги в сфере ВЭД (разрешения на ввоз и вывоз, сертификаты, лицензии и др.). Перечень услуг утвержден распоряжением Правительства РФ от 08.07.2020 N 1776-р.

Доступ к системе для участников ВЭД безвозмездный и добровольный, его можно получить уже сейчас на базе платформы «Мой экспорт». Функции оператора выполняет АО «Российский экспортный центр».

С июля 2021 года резиденты, которые получат доступ к системе, обязаны будут при проведении валютных операций представлять через систему «Одно окно» органам валютного контроля (таможенным и налоговым органам) и агентам валютного контроля (уполномоченным банкам) документы и информацию о внешнеторговой деятельности и валютных операциях.