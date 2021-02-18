6 лет ждали обманутые дольщики в Иркутске, чтобы въехать в собственные квартиры

Обманутые дольщики многоэтажки в иркутском микрорайоне Топкинский готовятся к переезду в собственные квартиры. Этого момента 118 семей ждали более шести лет. Строительство их блок-секции жилого комплекса «Топкинские горки» было остановлено в 2018 году из-за ареста счетов и банкротства компании-застройщика.

Решил проблему Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Иркутской области, созданный по поручению Губернатора Игоря Кобзева. Его специалисты обеспечили достройку блок-секции и её ввод в эксплуатацию. Такой акт был выдан 31 декабря 2020 года. Сейчас жители получают документы на право собственности и делают ремонты в своих квартирах.

По словам губернатора, благодаря работе регионального фонда за год из Единого реестра проблемных объектов исключено 15 таких долгостроев. Сейчас осталось в нем 16 объектов. По ним разработаны дорожные карты, идёт работа.