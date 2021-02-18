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Подозреваемая в жестоком обращении с животными иркутская фирма начала отлов зверей в Чите

Компания «Пять звезд» из Иркутска, подозреваемая в жестоком обращении с животными, начала отлов зверей в Чите, пишет «Чита.ру».

Отлов ведется по договору с Госветслужбой Забайкальского края. Его начали в середине февраля.

Напомним, из-за многочисленных жалоб граждан и публикаций в СМИ региональная прокуратура начала проверку информации о неправомерных действиях ООО «Пять звезд». В результате по фактам жестокого обращения с животными было возбуждено уголовное дело. После этого инцидента власти региона сообщили о старте массовых проверок всех приютов для животных.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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