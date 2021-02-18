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Кобзев пообещал, что высмеянную на ТНТ школу в Усть-Куте начнут перестраивать в 2022 году

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время прямой линии, которая ведется на телеканале «Аист», заявил, что новое здание высмеянной на ТНТ школы в Усть- Куте начнут строить в 2022 году.

«У нас проектное решение есть на новую школу. Этот год получится, как есть, а со следующего года мы приложим все усилия, чтобы начать строительства школы в Усть-Куте», – заявил глава области.

<p>Скриншот из видео со страницы ТНТ в Youtube</p>

Скриншот из видео со страницы ТНТ в Youtube

Напомним, ранее комик Азамат Мусагалиев высмеял аварийное состояние школы в Усть-Куте в рамках очередного выпуска передачи «Однажды в России». Он предложил пугать ею Запад. Фото здания на ТНТ прислали местные жители Усть-Кута.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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