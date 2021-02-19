Кобзев считает решением проблемы пробок в Иркутске строительство кольцевой дороги

По мнению главы Иркутской области, эффективным решением проблемы автомобильных пробок в Иркутске может стать строительство кольцевой дороги вокруг города. Центр города должен быть прогулочным, а жилищное строительство нужно развивать на окраинах Иркутска и уводить туда потоки транспорта, сообщает ТАСС.

"Наличие узких улиц не обеспечивает автомобилистам комфортный проезд, нужно переходить на окружное движение. Мы ждем коллег из Минтранса РФ, которые дадут заключение по [строительству] южного обхода, но очень важно северное и северо-восточное направление. Не должен транспорт идти через центр, без окружного кольца Иркутска мы не сможем кардинально что-то изменить. Это стратегическая задача, она не одного дня", – сказал Кобзев в четверг во время прямой линии с населением.