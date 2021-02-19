Пресс-служба ВТБ стала лауреатом премии «Банк года»

Департамент по работе со СМИ банка ВТБ стал лауреатом XIV премии «Банк года» портала Банки.ру в номинации «Пресс-служба года». Церемония вручения наград лучшим российским банкам впервые прошла в онлайн-формате.

«С точки зрения журналиста идеальная пресс-служба — это четко отлаженная система взаимодействия, быстрая реакция на информационную повестку, качественная аналитика, честные ответы и информативные пресс-мероприятия. Неудивительно, что в этом году в этой номинации побеждает пресс-служба под руководством человека, много лет проработавшего журналистом, — пресс-служба банка ВТБ», — сказала заместитель главного редактор «Банки.Ру» Елена Янкина на церемонии награждения.