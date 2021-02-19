Глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский стал банкиром года в России

Главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский стал банкиром года по версии портала Банки.ру. Объявляя победителя номинации «Банкир года», генеральный директор холдинга «Банки.ру» Динара Юнусова заявила, что под руководством Владимира Альфа-Банк активно поддерживает бизнес и население в период карантинных ограничений, успешно развивает онлайн-сервисы, наращивает активы и прибыль банка.

«Это награда не мне, это награда всей нашей команде, от акционеров, которые нас поддерживают, до ребят и девушек, которые обслуживают клиентов в отделениях. Это наша общая награда, спасибо вам за нее. Мы вместе строим лучший банк в стране, и сегодня мы получили еще одно свидетельство того, что у нас это получается», — отметил главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

«Банк года» — ежегодная профессиональная премия, основанная в 2007 году. Цель премии — определить лучшие организации финансового рынка России по итогам календарного года, предоставить клиентам достоверную и непредвзятую информацию для выбора надежного партнера среди компаний, а бизнесу — ориентиры для дальнейшего развития.