Новости

Банк Уралсиб получил почетную грамоту и памятный знак Департамента образования мэрии Новосибирска

Банк Уралсиб в Новосибирске получил получил почетную грамоту и памятный знак Департамента образования мэрии Новосибирска за вклад в развитие муниципальной системы образования  и оказание благотворительной (спонсорской) помощи трем учреждениям образования  в 2020 году.  

В мае 2020 г. Уралсиб оказал адресную финансовую помощь средней бщеобразовательной школе №1 города Новосибирска для организации системы дистанционного обучения детей в условиях режима самоизоляции. В качестве технической поддержки банк передал 30 компьютеров для семей учащихся, а также оказал школе финансовую помощь в размере 500 тысяч рублей на покупку оборудования для дистанционного обучения.

«Поддержка была   направлена на улучшение материально-технической базы образовательных учреждений  , в этом году банк планирует продолжить социальное партнерство с Департамента образования мэрии Новосибирска», - отметил Управляющий филиалом Банка УРАЛСИБ в Новосибирске Александр Сорокин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Почему на Байкале нет туристического рая?
Опубликована программа «Olkhon Ice Fest»
В Иркутской области массово отменили мероприятия на льду Байкала
Глава Ростуризма: Благодаря чартерам, отдых на Байкале стал дешевле
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании