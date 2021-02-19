Банк Уралсиб получил почетную грамоту и памятный знак Департамента образования мэрии Новосибирска

Банк Уралсиб в Новосибирске получил получил почетную грамоту и памятный знак Департамента образования мэрии Новосибирска за вклад в развитие муниципальной системы образования и оказание благотворительной (спонсорской) помощи трем учреждениям образования в 2020 году.



В мае 2020 г. Уралсиб оказал адресную финансовую помощь средней бщеобразовательной школе №1 города Новосибирска для организации системы дистанционного обучения детей в условиях режима самоизоляции. В качестве технической поддержки банк передал 30 компьютеров для семей учащихся, а также оказал школе финансовую помощь в размере 500 тысяч рублей на покупку оборудования для дистанционного обучения.

«Поддержка была направлена на улучшение материально-технической базы образовательных учреждений , в этом году банк планирует продолжить социальное партнерство с Департамента образования мэрии Новосибирска», - отметил Управляющий филиалом Банка УРАЛСИБ в Новосибирске Александр Сорокин.