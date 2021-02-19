En+ Group планирует расширить сеть зарядных станций для электромобилей в Иркутской области

Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и возобновляемой электроэнергии, рассматривает возможности строительства станции для быстрой зарядки электромобилей в г.Ангарск (Иркутская область). Представители компании обсудили проект с мэром городского округа Сергеем Петровым.

Сейчас рассматривается несколько земельных участков, на которых может появиться станция. В настоящее время компания планирует строительство одной ЭЗС в Ангарске. Дальнейшее развитие сети зависит от востребованности среди потребителей.

Мэр городского округа Ангарска Сергей Петров отметил, что эта идея очень востребованная и перспективная. Он поручил своим заместителям оказать содействие со стороны муниципалитета, которое заключается в подборе и предоставлении подходящего земельного участка с наличием возможности подключения к мощной подстанции.

В 2020 году En+ Group установила и запустила в эксплуатацию 3 ЭЗС на территории Иркутска и Листвянки. Все эти станции для «быстрой» зарядки электромобилей оснащены разъемами CHAdeMO, CCS на постоянном токе с мощностью 50 кВт. Быстрая зарядка предполагает заполнение 80% емкости аккумулятора за 20 минут. Стоимость одной зарядной станции зависит от оборудования и места установки, в среднем она составляет 3,5 млн руб. В 2020 году инвестиции En+ Group в пилотный запуск проекта составили более 10 млн руб. Курс на развитие экологичных технологий в промышленной и социальной политике En+ Group задал основатель компании Олег Дерипаска.

В целом в планах En+ Group на этот год установка 5-ти станций быстрой зарядки мощностью от 50 до 100кВт в Ангарске, Иркутске и посёлке Култук на Байкале.

За последние 3 года в регионе зафиксирован значительный рост количества электротранспорта: на сегодняшний день в Иркутской области насчитывается уже около 1500 электромобилей.

По общему числу зарядных станций Россия заметно отстает от лидеров: в Китае установлено более 300 000 зарядных станций, в странах ЕС – более 170 000, США – более 80 000, в России около 400.