En+ прогнозирует выработку своих электростанций в 2021 году на уровне предыдущего года

Производство электростанций En+ Group в 2021 году ожидается на близком к прошлому году уровне, сообщил журналистам глава энергетического бизнеса группы Михаил Хардиков.

«Я думаю, что близко к прошлому году», – ответил Хардиков на вопрос о прогнозируемом объеме выработки электростанций группы в 2021 году.

Он пояснил, что на результаты в 2020 году значительно повлияли объемы производства гидростанций, и в этом году «по воде ситуация стабильная». «2020 год – он многоводный, и до сих пор сейчас идет большая выработка благодаря уровням воды, что, соответственно, положительно повлияет на наши результаты деятельности», – заключил менеджер.

Напомним, что выработка электроэнергии энергетического сегмента En+ Group в 2020 г. увеличилась на 5,7% по сравнению с 2019 г., до 82,2 млрд кВт.ч. Несмотря на пандемию, падение спроса на электроэнергию в Сибири было несущественным, цены сохранились на стабильном уровне на протяжении отчетного периода, благоприятные гидрологические условия помогли En+ увеличить выработку, поясняла компания.

При этом отпуск тепловой энергии в 2020 г. снизился на 1,5% и составил 26,9 млн Гкал.

En+ Group - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт, включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов, и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 млн тонн (через контрольную долю в "РусАле" (MOEX: RUAL) ).

У компании нет контролирующего акционера: ее основатель Олег Дерипаска в рамках плана по выводу En+ из-под санкций сократил свой пакет до 44,95% (голосует не более 35%). Квазиказначейский пакет составляет 21,4% (выкуплен у ВТБ (MOEX: VTBR) за $1,58 млрд), у Glencore 10,55% акций. Free float En+ составляет около 9,5%.