Нацпарк «Заповедное Прибайкалье» отменил 20% сбор за оформление разрешения

Введенный с декабря сбор за услугу онлайн-оформления разрешения на посещение нацпарка отменён, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Это стало возможным благодаря переговорам между руководством ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и компанией «РТ-ИЭТК», предоставляющей услугу онлайн-оформления.

«Уход от практики сбора средств с пользователей SAAS-приложения по оформлению разрешений на посещение Прибайкальского национального парка обсуждался давно – с момента запуска этой новинки в тестовом режиме в декабре 2020 года, – прокомментировал ситуацию инициатор изменений – директор ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Умар Рамазанов. – В ходе ряда встреч, проведённых на базе Комитета по предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности ТПП Восточной Сибири с представителями бизнес-сообщества, в том числе, Ассоциацией предпринимателей туристического бизнеса Байкальского региона, нам удалось достичь договорённостей с разработчиками приложения об упразднении 20% сбора».

По его словам, расходы на работу технологического новшества (банковский эквайринг, содержание серверов, оплата труда IT-специалистов, корректирующих функционал) будут изыскиваться из альтернативных источников. Одним из таковых может стать размещение на соответствующем электронном ресурсе информации о туристских продуктах и услугах, предлагаемых организациями на территории Прибайкальского национального парка.

Также одной из достигнутых и уже реализованных договорённостей, стало снижение количества необходимых сведений при оформлении разрешения. Так, например, серия и номер паспорта более не требуются.

Напомним, что приложение по предоставлению услуги онлайн-оформления разрешения на посещение Прибайкальского национального парка было запущено в работу в тестовом режиме 4 декабря 2020 года. Оно быстро стало популярным, так как позволяло самостоятельно оперативно оформить легальное присутствие на ООПТ. К данному моменту услугой онлайн-оформления воспользовались более 80% гостей Прибайкальского национального парка. Главная задача новшества – максимально корректный учёт и регулировка антропогенной нагрузки на природные комплексы, исключающие т.н. «человеческий фактор» в процессе оформления. В перспективе разработкой, созданной в Иркутской области, смогут воспользоваться посетители других особо охраняемых природных территорий России.