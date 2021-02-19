En+ Group готова строить энергетическую инфраструктуру для БАМа

Компания En+ Group планирует участвовать в конкурсе на строительство генерирующих объектов в рамках проекта по расширению пропускной способности Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу энергетического бизнеса En+ Group Михаила Хардикова.

"С точки зрения новой генерации мы активно планируем принять участие в аукционе по Восточному полигону. Там будет так называемый технологически нейтральный конкурс на строительство нового объекта генерации. Там газовая станция будет предлагаться рядом с генератором, мы будем предлагать строительство Тельмамской ГЭС", - сказал Хардиков.

Он добавил, что компания ожидает окончания строительства станции к 2030 году. При этом дополнительный спрос на электроэнергию, который возникнет в рамках расширения Восточного полигона после 2025-2026 гг., планируется покрывать за счет мобильных электростанций.

Ранее министр энергетики Александр Новак предложил финансировать строительство энергетической инфраструктуры для второго этапа расширения провозной способности Восточного полигона железных дорог из инвестпрограммы «Россетей». А чтобы собрать на это средства, министерство предлагает с 1 июня 2021 года дополнительно поднять тариф на передачу энергии для прямых потребителей ФСК (принадежит «Россетям») на 0,6% в год, сообщает "Коммерсантъ".