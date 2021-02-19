Сдерживание цен на социально значимые товары заметили только 13% россиян

По мнению большинства, закон не работает (69%), сообщают в исследовательском центре SuperJob.

«Эта заморозка оказалась фиктивной. Цены были зафиксированы на максимальном уровне уже после подорожания»; «Эти меры приведут скорее всего к дефициту товаров».

О том, что правительственные меры не работают, мужчины заявляли чаще женщин (72 и 65% соответственно). Больше всего же тех, кто не наблюдает положительного эффекта от регулирования цен, среди россиян с зарплатой от 80 тыс. руб. (77%).

Идею продовольственных сертификатов для малоимущих слоев населения одобряет практически каждый второй (48%). Против подобной инициативы 3 из 10 россиян, их основные доводы: «Нужно повышать благосостояние населения, а не вводить талоны»; «У нас малоимущими числятся те, кто ими не является. Пособия и льготы получают люди не бедные».

Больше всего сторонников продовольственных сертификатов среди граждан до 34 лет (54%), меньше всего — среди россиян старше 45 лет и тех, кто зарабатывает от 80 тыс. руб. в месяц (по 43%).