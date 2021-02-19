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Глава Минспорта: В Бурятии могут построить федеральный центр подготовки сборных команд

Минспорта России рассматривает возможность создания в Бурятии федерального центра подготовки сборных команд России. Об этом 19 февраля во время визита в республику сообщил  глава министерства Олег Матыцин.

– Министерство спорта планирует в ближайшее время внимательно совместно с республикой подойти к разработке этого проекта совместно с федерациями. Учитывая то, что многие крупные международные спортивные соревнования проводятся в азиатском регионе, регион всегда был очень привлекательным. Здесь уже осуществляли и продолжают осуществлять подготовку многие сборные команды, – сообщил министр.

Предположительное место расположения объекта – село Горячинск Прибайкальского района.

– Это полноценный комплекс, куда войдет и манеж, и специализированные спортивные залы, и корпуса для проживания, и для медицинской реабилитации. Капитальные вложения исчисляются в миллиардах рублей. Это очень большой и значимый объект, который будет работать не только на подготовку сборных страны, но и для нужд региона: для наших спортсменов и для наших жителей. Если решение такое в итоге будет принято, объект будет работать в круглогодичном режиме, – отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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