Новости

Фестиваль «Звезды на Байкале» пройдёт в Иркутске при поддержке ИНК

Сегодня в Иркутске открывается XV международный музыкальный фестиваль академической музыки «Звезды на Байкале». Генеральным партнером мероприятия выступает Иркутская нефтяная компания.

В первый день фестиваля в Иркутском музыкальном театре выступят идейный вдохновитель фестиваля выдающийся пианист Денис Мацуев и скрипач Юлиан Рахлин в сопровождении Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением дирижера Александра Сладковского.

Читайте также:

Продажу дополнительных билетов на фестиваль «Звезды на Байкале» откроют 12 февраля
11 февраля 2021
Цены билетов на фестиваль «Звёзды на Байкале» варьируются от 1 до 6 тысяч рублей
4 февраля 2021

В XV фестивале будут участвовать музыканты Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением дирижёра Владимира Спивакова, симфонического оркестра Мариинского театра под управлением дирижёра Валерия Гергиева и Иркутского филармонического оркестра под управлением дирижёра Илмара Лапиньша. В программе фестиваля – лучшие классические произведения и джазовые композиции. Также в рамках фестиваля состоится благотворительный концерт для медицинских работников региона. Для них прозвучат отрывки из балетов Петра Чайковского «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» и произведения Фредерика Шопена. «Звезды на Байкале» продлятся до 28 февраля.

Фестиваль был создан в 2004 году по инициативе Дениса Мацуева и руководства Иркутского музыкального театра. Событие, которое организовывали первоначально раз в два года, быстро стало неотъемлемой частью культурной жизни региона, в 2008 году было принято решение проводить фестиваль ежегодно. ООО «Иркутская нефтяная компания» выступает партнером фестиваля с 2013 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета ""Звёзды на Байкале", 2021":
Все материалы сюжета (6)


Реклама на сайте

Почему на Байкале нет туристического рая?
Нацпарк «Заповедное Прибайкалье» отменил 20% сбор за оформление разрешения
Опубликована программа «Olkhon Ice Fest»
В Иркутской области массово отменили мероприятия на льду Байкала
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании