Фестиваль «Звезды на Байкале» пройдёт в Иркутске при поддержке ИНК

Сегодня в Иркутске открывается XV международный музыкальный фестиваль академической музыки «Звезды на Байкале». Генеральным партнером мероприятия выступает Иркутская нефтяная компания.

В первый день фестиваля в Иркутском музыкальном театре выступят идейный вдохновитель фестиваля выдающийся пианист Денис Мацуев и скрипач Юлиан Рахлин в сопровождении Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением дирижера Александра Сладковского.

В XV фестивале будут участвовать музыканты Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением дирижёра Владимира Спивакова, симфонического оркестра Мариинского театра под управлением дирижёра Валерия Гергиева и Иркутского филармонического оркестра под управлением дирижёра Илмара Лапиньша. В программе фестиваля – лучшие классические произведения и джазовые композиции. Также в рамках фестиваля состоится благотворительный концерт для медицинских работников региона. Для них прозвучат отрывки из балетов Петра Чайковского «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» и произведения Фредерика Шопена. «Звезды на Байкале» продлятся до 28 февраля.

Фестиваль был создан в 2004 году по инициативе Дениса Мацуева и руководства Иркутского музыкального театра. Событие, которое организовывали первоначально раз в два года, быстро стало неотъемлемой частью культурной жизни региона, в 2008 году было принято решение проводить фестиваль ежегодно. ООО «Иркутская нефтяная компания» выступает партнером фестиваля с 2013 года.