Программа адаптации новичков Сбера признана лучшей в мире

Сбер получил престижную премию международного конкурса The Learning Awards в номинации Onboarding Programme of The Year («Программа адаптации года»). Жюри высоко оценило достижения Сбера в области онбординга в условиях пандемии и дистанционной работы.

Для эффективной адаптации новых сотрудников (а также осваивающих новые роли и должности действующих сотрудников) Сбер предлагает удобные инструменты: адаптационные мероприятия, справочные материалы (причём ещё до выхода на работу), постоянную поддержку наставников (институт buddy), VR- и AR-технологии, автоматизированное сопровождение процессов.

Эти практики помогли значительно повысить удовлетворённость новых сотрудников своей адаптацией — с 57% до 91%.

Наталья Дудина, старший вице-президент, руководитель блока HR Сбербанка:

– Отлаженная система адаптации экономит время и ресурсы компании и сотрудников. В прошлом году к экосистеме Сбера присоединилось 15 тысяч новых сотрудников. В начале пандемии мы поняли, что на удалёнке намного сложнее начинать работу в новом коллективе. И запустили онлайн-буткемпы, в ходе которых новички узнают, как устроен Сбер, знакомятся с нашей культурой, проходят образовательные курсы и встречаются с топ-менеджерами онлайн. Это помогает новичкам быстрее почувствовать себя членом команды и начать работать эффективно. Победа в премии The Learning Awards подтверждает, что мы на правильном пути.

Конкуренцию в финальном этапе премии Сберу составили компании мирового уровня: Lloyds Banking Group (Великобритания), Goldman Sachs (США) и другие.

Конкурс The Learning Awards проводится с 1996 года Институтом обучения и эффективности (The Learning and Performance Institute, LPI). Ежегодно международное экспертное жюри конкурса отмечает выдающиеся достижения компаний по всему миру в области обучения и развития — примеры высоких стандартов, ведущих практик, инноваций и передового опыта. За победу соревнуются компании более чем из 80 стран в 20 номинациях, отражающих наиболее важные и современные тренды в обучении и развитии.

Премия «Программа адаптации года» вручается организации, которая реализовала образцовую и эффективную программу адаптации. Кандидаты должны продемонстрировать неизменно высокое качество и новаторство, а также объективное влияние на эффективность процессов компании.