Братчанин по просьбе мошенников сделал 40 переводов и отдал им около 900 тысяч рублей

ГУ МВД России по региону сообщило, что 35-летний житель города Братска Иркутской области стал жертвой мошенников – по их просьбе он сделал 40 переводов, отдав злоумышленникам почти 900 тысяч рублей.

Установлено, что накануне мужчине позвонили неизвестные, представились сотрудниками службы безопасности банка и сообщили, что посторонние пытаются оформить на братчанина кредит. Позже ему позвонил другой человек, называвший себя сотрудником полиции.

Мужчина доверился аферистам и сделал все, что они требовали: оформил на себя кредит и отправил деньги на указанные преступниками счета частями, также были переведены личные накопления.

«При этом он был убеждён, что переводит деньги на некий резервный безопасный счёт. Вернувшись домой, братчанин не получил обещанное ему извещение от банка о зачислении средств и понял, что стал жертвой мошенничества. Результатом стал долг перед банком, который придётся выплачивать в течение пяти лет, и потеря накопленных для новорожденной дочери личных денег», – говорится в сообщении.