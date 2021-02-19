Европа не рискнула портить отношения с Москвой

Bloomberg пишет, что пакет мер в связи с делом Алексея Навального, который подготовлен к встрече глав МИД ЕС на следующей неделе, вряд ли будет включать в себя экономически санкции или персональный удар по кому-либо из российских олигархов.

Санкции будут введены лишь в отношении чиновников и структур, непосредственно связанных с делом. Фан клуб Алексея Навального призывал ввести визовые запреты и заморозить активы госбанкиров, высших чиновников и двух миллиардеров — Романа Абрамовича и Алишера Усманова. Но несмотря на поддержку в британском парламенте, Бундестаге и Европарламенте, министры иностранных дел не решились на такой сценарий.

Санкции против государственных банков выглядят особенно лихо – безумие или отвага? Акции «Сбера» и «ВТБ» одни из самых популярных на Московской бирже у частных инвесторов, которых, напомним, в России уже 10 млн человек. По итогам января в «Портфель частного инвестора» вошли акции «Газпрома» (19%), обыкновенные и привилегированные акции «Сбербанка» (14,2% и 8% соответственно), акции «Норникеля» (11,6%), «ЛУКОЙЛа» (9,7%) и «Аэрофлота» (8,8%), ценные бумаги Mail.ru Group (8,1%) и Yandex (7,3%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (7%) и акции «Банка ВТБ» (6,2%).

Если рядовые вкладчики или мелкие акционеры пострадают, то антирейтинг Навального и кампании будет просто зашкаливать, так как они напрямую залезут к рядовым россиянам в карман. Вообще, требовать санкций против национального бизнеса, играть на зависти к богатым и успешным людям, низких инстинктах толпы — это очень слабый ход. Что хорошо для Форда, то хорошо для Америки. Что хорошо для российских компаний, то хорошо для России. Олигархи — это не только конкретные персоны, но и их компании – налоги, рабочие места, миноритарии и т.д.

Мы полагаем, что политические риски в России низки. Рейтинг Владимира Путина высок. И особо никак не изменился, несмотря на недавнюю протестную активность. Рецессия оказалась меньше, чем ждали чиновники и аналитики частных финансовых компаний. А бесплатная вакцинация позволила преодолеть неуверенность и страх в обществе.

С нашей точки зрения, «Единая Россия» на ближайших парламентских выборах получит «контрольный пакет акций» в Государственной Думе. После объединения с партией Захара Прилепина очень хорошие шансы взять второе место у «Справедливой России». России давно нужна амбициозная современная социалистическая партия. В стране очень большой «левый» электорат, который за последние 20 лет своей безвольной политикой и дружбой с «Юкосом» растеряла КПРФ. Сам Захар Прилепин, как когда-то известный левый экономист Сергей Глазьев, имеет все шансы стать лидером объединенных левых и даже достойно выступить на президентских выборах 2024 года. Могут ли «левые» напугать биржу? Очень маловероятно, так как пересмотр итогов приватизации уже не возможен. А увеличение государственных расходов будет способствовать росту внутреннего рынка.

Протесты несистемной оппозиции не являются серьезным фактором. Однако, Запад, конечно, может их использовать для новых и более болезненных санкций. Впрочем, если бы их не было, Запад бы придумал что-нибудь другое. Другое дело, что, как мы видим, США и Евросоюз не желают рисковать своими инвестициями и воздерживаются от резких шагов.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»