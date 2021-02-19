Программа адаптации новичков Сбера признана лучшей в мире

Сбер получил престижную премию международного конкурса The Learning Awards в номинации Onboarding Programme of The Year («Программа адаптации года»). Жюри высоко оценило достижения Сбера в области онбординга в условиях пандемии и дистанционной работы, сообщают в компании.

Для эффективной адаптации новых сотрудников (а также осваивающих новые роли и должности действующих сотрудников) Сбер предлагает удобные инструменты: адаптационные мероприятия, справочные материалы (причём ещё до выхода на работу), постоянную поддержку наставников (институт buddy), VR- и AR-технологии, автоматизированное сопровождение процессов.

Эти практики помогли значительно повысить удовлетворённость новых сотрудников своей адаптацией — с 57% до 91%.

— Отлаженная система адаптации экономит время и ресурсы компании и сотрудников. В прошлом году к экосистеме Сбера присоединилось 15 тысяч новых сотрудников. В начале пандемии мы поняли, что на удалёнке намного сложнее начинать работу в новом коллективе. И запустили онлайн-буткемпы, в ходе которых новички узнают, как устроен Сбер, знакомятся с нашей культурой, проходят образовательные курсы и встречаются с топ-менеджерами онлайн. Это помогает новичкам быстрее почувствовать себя членом команды и начать работать эффективно. Победа в премии The Learning Awards подтверждает, что мы на правильном пути, — Наталья Дудина, старший вице-президент, руководитель блока HR Сбербанка.

Конкуренцию в финальном этапе премии Сберу составили компании мирового уровня: Lloyds Banking Group (Великобритания), Goldman Sachs (США) и другие.