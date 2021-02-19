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Международный фестиваль «Звезды на Байкале» открылся сегодня в Иркутске

Пресс-служба правительства региона сообщила, что фестиваль «Звезды на Байкале» открылся сегодня в Иркутске.

Это первое крупное культурное событие в регионе после отмены ограничений на проведение концертов и спектаклей. В нем принимают участие около 350 музыкантов из России, Армении, Австрии, Германии и других стран.

Фестиваль продлится 10 дней. На двух площадках – в Иркутском музыкальном театре им. Н.М. Загурского и в Иркутской областной филармонии – состоится 12 концертов.

Согласно противоэпидемическим требованиям, зрительные залы будут заполнены только на 50%. Все билеты на мероприятия были проданы в течение нескольких часов.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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