Банк Авангард сообщил режим работы в праздничные дни февраля 2021 года

Иркутский офис №4810 «Центральный» (ул. Дзержинского, д. 20) банка Авангард работает по следующему графику:

20 февраля – с 10:00 до 18:00

21-23 февраля – не работает

Более детальную информацию о режиме других офисов по ссылке.