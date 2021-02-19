Новости

Банк Авангард сообщил режим работы в праздничные дни февраля 2021 года

Иркутский офис №4810 «Центральный» (ул. Дзержинского, д. 20) банка Авангард работает по следующему графику:

  • 20 февраля – с 10:00 до 18:00
  • 21-23 февраля – не работает

Более детальную информацию о режиме других офисов по ссылке.

Читайте также:

Азиатско-Тихоокеанский Банк объявил режим работы в праздничные дни февраля и марта
19 февраля 2021
Альфа-Банк сообщил график проведения платежей с 20 по 24 февраля 2021 года
18 февраля 2021

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Почему на Байкале нет туристического рая?
Нацпарк «Заповедное Прибайкалье» отменил 20% сбор за оформление разрешения
Опубликована программа «Olkhon Ice Fest»
В Иркутской области массово отменили мероприятия на льду Байкала
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании