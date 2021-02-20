«CASH BACK акциями» Банка «Фридом Финанс» принес клиентам почти 2,7 млн рублей кэшбэка

Банк «Фридом Финанс» подвел итоги реализации программы «CASH BACK акциями» за 2020 год. В ее рамках клиенты получили почти 2,7 млн рублей кэшбэка.



На фоне возросшего в прошлом году интереса к фондовому рынку участники программы «CASH BACK акциями» остановили выбор на российских эмитентах. Самыми востребованными оказались ценные бумаги компании Аэрофлот: их в качестве кэшбэка выбрали 43% пользователей. Акции Сбербанка подключили 35% участников, Газпрома — 11%, Freedom Holding Corp. (FRHC) — 8%. В сравнении с 2019 годом предпочтения клиентов практически не изменились. Тогда среди участников программы лидировали ценные бумаги FRHC, Сбербанка, Газпрома и Facebook.



Максимальные выплаты для одного пользователя при разовой конвертации акций Аэрофлота, Сбербанка и Газпрома, составили 57,5 тыс. рублей, 64,8 тыс. рублей и 67,2 тыс. рублей соответственно. После обмена ценных бумаг Freedom Holding Corp. два клиента банка получили по 137,9 тыс. рублей и 97,9 тыс. рублей. Примечательно, что стоимость акций FRHC, в состав которого входит Банк «Фридом Финанс», за 2020 год увеличилась более чем в 3,5 раза — с $14,69 до $51,55.



«CASH BACK акциями» — уникальный продукт на рынке программ лояльности. Инструмент отлично дополняет портфель современного частного инвестора. Программа полностью исключает финансовые риски и дает возможность получать пассивный доход с ежедневных трат. Пользователю остается следить за котировками акций на фондовом рынке и выбирать удобный момент для их обмена на «живые» деньги», — отметил начальник управления развития продуктов и проектов Банка «Фридом Финанс» Мурад Шихмагомедов.



Программа «CASH BACK акциями» доступна держателям мультивалютных карт Банка «Фридом Финанс». При совершении трат в рублях или других валютах на сумму от 25 тыс. рублей в месяц пользователю начисляется кэшбэк. Он автоматически инвестируется в ценные бумаги одной из 16 компаний на выбор клиента. В перечне акции ЛУКОЙЛа, Сбербанка, Freedom Holding Corp., Netflix и других.



Сумма выплат по программе не ограничена: клиент может подключать родных и близких в рамках одного карточного пакета и тем самым увеличивать размер кэшбэка. Сумма конечного дохода зависит от роста стоимости ценных бумаг на бирже. Конвертировать акции в денежные средства можно с помощью мобильного приложения Банка «Фридом Финанс».

В отличие от других программ лояльности, «CASH BACK акциями» не привязывается к определенным категориям покупок. Подробные условия программы доступны на сайте банка.