Банк «Солидарность» и Китайская ассоциация производителей лесопродукции подписали соглашение

9 февраля Председатель Правления Банка Игорь Чумаковский и Ответственный секретарь Китайской национальной ассоциации производителей лесопродукции Ши Фэн подписали Соглашение о стратегическом сотрудничестве.

В ходе церемонии подписания, проходившей в онлайн формате, было отмечено, что этот документ будет способствовать развитию торгово-экономических связей между Россией и Китаем.

«Я искренне надеюсь, что наше стратегическое сотрудничество станет хорошей основой для межнационального и межотраслевого взаимодействия», - сказал Ответственный секретарь Китайской национальной ассоциации производителей лесопродукции Ши Фэн. Он также напомнил, что российско-китайское сотрудничество в сфере обработки древесины развивается с середины 70-х годов прошлого века и достигло высоких показателей по таким направлениям, как переработка, обмен технологиями и инвестициями, а также охрана окружающей среды.

Банк «Солидарность» поддерживает российский и китайский бизнес, отметил в своем выступлении Председатель Правления Банка Игорь Чумаковский. «И мы убеждены, что сегодняшнее соглашение положит начало эффективному сотрудничеству между Банком и участниками Ассоциации, создаст новые возможности для производителей продукции лесопереработки и позволит внести существенный вклад в укрепление торгово-экономического сотрудничества между Россией и Китаем, прежде всего, на региональном уровне, например, между Иркутской областью и приграничными китайскими провинциями», - подчеркнул Игорь Чумаковский.