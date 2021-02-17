Солид Банк улучшил условия по вкладу «Юбилейный»

Российско-японский Солид Банк продлил период пополнения вклада «Юбилейный» почти на весь срок вклада
Клиенты Солид Банка, открывшие с 17 февраля 2021 года специальный «Юбилейный» вклад с повышенной ставкой до 5,3 % годовых, смогут пополнять вклад в течение 270 дней на неограниченную сумму.
Чем дольше срок – тем больше возможностей для увеличения дохода по вкладу.
Вклад «Юбилейный» был запущен Российско-японским Солид Банком в преддверии своего 30-летия. Увеличение срока пополнения вклада добавилось в копилку других особых условия вклада, таких как:
- повышенная ставка до 5,3 % годовых,
- доступный размер минимальной суммы вклада – всего 10 тыс. рублей,
- досрочное снятие вклада с сохранением процентов.
Вклад «Юбилейный» предусматривает две стратегии сбережения: краткосрочная – с возможностью льготного досрочного закрытия вклада с сохранением процентов через 91 день, и долгосрочная – для тех, кто намерен копить и уверен, что средства со вклада не понадобятся в течение года – вклад на 370 дней.
Для обеих стратегий выгодна ежемесячная выплата процентов.
«Для нас особенно важно отметить сейчас тех, кто уже многие годы доверяет нам как финансовому партнёру, – рассказал Геннадий Фофанов, Председатель Правления АО «Солид Банк». – В знак своей признательности, помимо запуска новых продуктов мы планомерно улучшаем условия по уже действующим».
Основные условия вклада:
• мин. сумма: от 10 000 руб.,
• ставка: до 5,3 % годовых,
• срок: 370 дней,
• пополнение возможно первые 270 дней,
• начисление и выплата процентов: ежемесячно,
• досрочное расторжение с сохранением процентов через 91 день.
Ознакомиться с условиями «Юбилейный» и оставить заявку на обратный звонок можно по ссылке, а также во всех офисах АО «Солид Банк»: 8 800 775 56 06