Солид Банк улучшил условия по вкладу «Юбилейный»

Российско-японский Солид Банк продлил период пополнения вклада «Юбилейный» почти на весь срок вклада



Клиенты Солид Банка, открывшие с 17 февраля 2021 года специальный «Юбилейный» вклад с повышенной ставкой до 5,3 % годовых, смогут пополнять вклад в течение 270 дней на неограниченную сумму.



Чем дольше срок – тем больше возможностей для увеличения дохода по вкладу.



Вклад «Юбилейный» был запущен Российско-японским Солид Банком в преддверии своего 30-летия. Увеличение срока пополнения вклада добавилось в копилку других особых условия вклада, таких как:

повышенная ставка до 5,3 % годовых,

доступный размер минимальной суммы вклада – всего 10 тыс. рублей,

досрочное снятие вклада с сохранением процентов.