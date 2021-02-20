Объем денежных переводов из России упал до четырехлетнего минимума

В 2020 году физические лица перевели за границу минимальные с 2017 года $7,4 млрд, сообщает РБК.

В 2020 году физические лица отправили из России через системы денежных переводов минимальный за четыре года объем средств — $7,4 млрд, следует из статистики ЦБ, которая учитывает переводы через системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим», Contact, Blizko (до апреля 2020 года) и «Почту России». Большая часть из отправленных средств — $6,2 млрд — приходится на страны СНГ.

Показатель 2019 года лишь немного превышал результат 2020-го и составлял $7,5 млрд. Таким образом, пандемия коронавируса и введенный из-за нее режим самоизоляции в конечном счете почти не повлияли на рынок трансграничных переводов. Для сравнения: в 2018 году физическими лицами было переведено в страны СНГ и дальнего зарубежья $9,5 млрд, в 2017 году — $9,2 млрд. Меньше было в 2016 году — $7,3 млрд.