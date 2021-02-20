«Байкальская энергетическая компания» прошла проверку на соответствие международным экологическим стандартам

Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и возобновляемой электроэнергии, сообщает об успешном завершении ресертификационного аудита системы экологического менеджмента (СЭМ) на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 и национального стандарта ГОСТ Р 14001-2016 Байкальской энергетической компании (БЭК).

По результатам аудита выданы сертификаты соответствия СЭМ на три года – до декабря 2023 года. Эксперты-аудиторы отметили динамичное развитие «Байкальская энергетическая компания» и обновление её стандартов. Среди сильных сторон названы компетентность руководства и персонала в вопросах функционирования системы экологического менеджмента, экологическая результативность управления экологическими рисками. Ресертификационный аудит был проведен Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр».

Экспертами-аудиторами были проверены структурные подразделения исполнительной дирекции и филиалы компании Байкальской энергетической компании. Проверены и оценены соблюдение требований в области экологической политики, природоохранной деятельности, управления документацией, операциями, экологическими рисками, предупреждения аварийных ситуаций, организации мониторинга и измерений негативного воздействия на окружающую среду.

Сертификат на соответствие СЭМ требованиям стандарта ISO 14001 был впервые получен «Иркутскэнерго» в 2014 году. В 2017 году была пройдена процедура ресертификации СЭМ.

«Байкальская энергетическая компания» (БЭК) входит в основанную Олегом Дерипаской энергометаллургическую компанию En+ Group. БЭК является дочерним предприятием «Иркутскэнерго», созданным в рамках реструктуризации компании и консолидации теплогенерирующих активов. БЭК осуществляет управление и обслуживание 11 ТЭЦ, расположенных в городах Иркутской области, общей тепловой мощностью 10 113.6 Гкал/ч и общей электрической мощностью 3783.3 МВт, котельными общей тепловой мощностью 727.3 Гкал/ч.

Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» - международно признанная российская сертификационная и экспертная организация.