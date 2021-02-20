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Дом для сирот в Ленинском районе Иркутска сдадут в августе этого года

Застройщик был обязан сдать 240 квартир еще в 2018 году, сообщают в областной администрации.

На сегодня половина из них, относящихся к строительным недоработкам и недоделкам, устранена. 

Часть замечаний касается документации. Поэтому требуется проведение новых изыскательских работ, их можно выполнить только при наступлении положительных уличных температур воздуха. В «дорожной карте» на это дается срок до 1 июня текущего года. Далее необходимо повторное прохождение государственной экспертизы и получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

Недавно обманутые дольщики многоэтажки в иркутском микрорайоне Топкинский получили собственные квартиры. Этого момента 118 семей ждали более шести лет. Строительство их блок-секции жилого комплекса «Топкинские горки» было остановлено в 2018 году из-за ареста счетов и банкротства компании-застройщика.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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