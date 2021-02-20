Иркутская область вошла в число лидеров-участников Rurban Creative Lab

Rurban Creative Lab – это программа преобразования территорий в креативные кластеры, сообщают в администрации области.
В кластерах горожане и предприниматели смогут реализовать свои идеи, направленные на развитие города.
Программа лаборатории разработана АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и реализуется в партнерстве с ДОМ.РФ и госкорпорацией "Росатом".
По данным ДОМ.РФ, всего в конкурсном отборе приняли участие жители из 575 населенных пунктов РФ. Наибольшее количество заявок на участие в Rurban Creative Lab поступило из:
- Бурятии (231),
- Иркутской области (171),
- Республики Коми (158),
- Красноярского края (143),
- Краснодарского края (123),
- Ростовской области (112),
- Ханты-Мансийского автономного округа (107),
- Свердловской области (101),
- Самарской области (98),
- Москвы (96).
Создание таких пространств невозможно без активного участия местных социокультурных сообществ. Поэтому ДОМ.РФ, совместно с АСИ, реализует поручение Президента РФ, привлекая специалистов регионов, чиновников и потенциальных инвесторов. Представители ДОМ.РФ со своей стороны оказывают участникам экспертную поддержку при дальнейшей реализации проектов в регионах. Лучшие команды, которые будут воплощать свои креативные идеи, определят с 14 марта по 1 апреля.