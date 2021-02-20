Иркутская область вошла в число лидеров-участников Rurban Creative Lab

Rurban Creative Lab – это программа преобразования территорий в креативные кластеры, сообщают в администрации области.

В кластерах горожане и предприниматели смогут реализовать свои идеи, направленные на развитие города.

Программа лаборатории разработана АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и реализуется в партнерстве с ДОМ.РФ и госкорпорацией "Росатом".

По данным ДОМ.РФ, всего в конкурсном отборе приняли участие жители из 575 населенных пунктов РФ. Наибольшее количество заявок на участие в Rurban Creative Lab поступило из:

Бурятии (231),

Иркутской области (171),

Республики Коми (158),

Красноярского края (143),

Краснодарского края (123),

Ростовской области (112),

Ханты-Мансийского автономного округа (107),

Свердловской области (101),

Самарской области (98),

Москвы (96).

Создание таких пространств невозможно без активного участия местных социокультурных сообществ. Поэтому ДОМ.РФ, совместно с АСИ, реализует поручение Президента РФ, привлекая специалистов регионов, чиновников и потенциальных инвесторов. Представители ДОМ.РФ со своей стороны оказывают участникам экспертную поддержку при дальнейшей реализации проектов в регионах. Лучшие команды, которые будут воплощать свои креативные идеи, определят с 14 марта по 1 апреля.