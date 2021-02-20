Незаконную организацию ледовых гонок на озере в Усолье-Сибирском проверит прокуратура

ГУ МЧС России по Иркутской области сообщило, что в региональное отделение Федерации автомобильного спорта было направлено уведомление о проведении 22 февраля Чемпионата города Усолья-Сибирского по гонкам с автомобильными заездами на льду озера Молодежное – данная информация направлена в прокуратуру.

«Поскольку организатором по-прежнему проводится активное анонсирование мероприятия, информация была передана прокурору города Усолья-Сибирского для принятия мер прокурорского реагирования в случае нарушения Правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области. Мы придерживаемся жесткой позиции. Существующие требования законодательства распространяются абсолютно на всех», – приводятся в сообщении слова начальника Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области Александра Козлова.

Напомним, в декабре 2020 года в постановление правительства Приангарья были внесены изменения, согласно которым выезд на лед вне официальных переправ запрещен. После введения ограничения были отменены все массовые мероприятия на льду.