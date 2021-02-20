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Кобзев предложил назначить заммэра Иркутска Татьяну Эдельман детским омбудсменом

Глава Иркутской области Игорь Кобзев предложил назначить заместителя мэра – председателя комитета по управлению Правобережным округом Иркутска Татьяну Эдельман уполномоченной по правам ребенка в регионе, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

Ее кандидатуру губернатор внес на согласование в законодательное собрание региона. Процедура согласования должна состояться на очередной сессии областного парламента.

Татьяна Эдельман родилась в городе Дивногорске Красноярского края. Работала воспитателем в детских садах, проходила службу в органах внутренних дел в должности инспектора по делам несовершеннолетних УВД Иркутской области, работала в администрации Иркутска на разных должностях, была директором филиала №1 государственного учреждения – иркутского регионального Фонда социального страхования РФ.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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