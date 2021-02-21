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Землетрясение в 2 балла ощутили жители Иркутска и Ангарска

Жители Иркутска и Ангарска около 09:37 ощутили землетрясения интенсивностью 2 балла, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр сейсмособытия располагался в Республике Тыва, где интенсивность удара составила 4-5 баллов. Помимо Иркутска и Ангарска, толчки почувствовали и в другие населенные пункты региона – Крутой Ключ, Владимировка, Алыгджер, Икей и Катарбей.

Кроме того, землетрясение ощущалось в четырех населенных пунктах Республики Бурятия.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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