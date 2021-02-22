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Жителям Александровки Братского района стал доступен 4G-интернет от Tele2

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, продолжает активно расширять территорию покрытия и увеличивать скорость мобильного интернета на территории Братского района Иркутской области. 4G-сеть появилась в селе Александровка.

Оператор продолжает масштабные работы по развитию сети в Братском районе. Скоростной мобильный интернет стал доступен жителям еще 4 населенных пунктов. Новое покрытие появилось в селах Александровка и Кобляково. В поселках Шумилово и Мамырь, по данным внутреннего исследования, сегодня Tele2 единственный оператор, который предоставляет услуги 4G-интернета. Также компания запустила LTE-сеть в районе федеральной автомобильной дороги «Вилюй».

Кроме того, Tele2 значительно модернизировала существующую инфраструктуру. Работы по улучшению качества связи проведены в крупных жилых районах Братска. Изменения коснулись поселений Вихоревка, Покосное, Прибрежный, Калтук, Сосновый, Большеокинское, Харанжино, Ключи-Булак, Кежемский, Добчур, Братское Взморье, Тэмь. На сегодняшний день услуги мобильного оператора доступны 95% жителей Братского района.

Евгений Малюшкин, руководитель обособленного подразделения иркутского филиала Tele2 в Братске:
«Мы непрерывно ведем работы по развитию сети в Братском районе. Ориентируясь на потребности наших клиентов строим сеть, расширяем ее емкость, увеличиваем пропускную способность там, где наблюдается значительный рост объема используемого трафика, чтобы сделать работу и отдых наших абонентов максимально комфортными. Считаем нашей главной задачей – предоставление лучшего качества услуг и сервиса на рынке».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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