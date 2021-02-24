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Россияне любят 8 Марта больше, чем 23 Февраля

Тем не менее, о происхождении праздника знают меньше, сообщает сервис по поиску работы Работа.ру.

День защитника Отечества положительно оценивают 52% жителей России. Кстати, в аналогичном исследовании прошлого года этот праздник позитивно оценили 70% респондентов. 

Негативно к празднику относятся лишь 5% жителей России. Пережитком прошлого среди мужчин этот праздник считают 6% респондентов, а среди женщин — лишь 4%. 

42% опрошенных отметили нейтральное отношение к празднику —  они просто рады очередному выходному дню.

Международный женский день жители России любят чуть больше, чем 23 Февраля. Опрос показал, что 61% жителей России относятся к 8 Марта положительно. В 2020 году праздник позитивно оценили 75% респондентов. Интересно отметить, что среди мужчин больше опрошенных отметили положительное отношение к 8 Марта — 67% против 56% среди женщин.

Негативно к Женскому дню относятся 5% опрошенных. 

Работа.ру также решила выяснить, помнят ли жители России смысл гендерных праздников и историю их возникновения. Оказалось, что большинство (77%) помнят только современное название 23 Февраля, а более раннее наименование праздника День Советской Армии и Военно-Морского Флота помнят 15% опрошенных. Причем лучше помнят современное название женщины (84% против 70% у мужчин), а советское — мужчины (21% против 10% у женщин).

С происхождением Международного женского дня респондентов оказалось сложнее. Правильно ответили, что в этот день Клара Цеткин призвала женщин бороться за свои права, в том числе организовывая митинги, чуть меньше половины опрошенных (48%). При этом о происхождении праздника лучше проинформированы женщины — 52% против 44% среди мужчин

Второй по популярности ответ, что в этот день родилась одна из первых феминисток Роза Люксембург (7%). Неверно: ее день рождения 5 марта. Еще 7% ответили, что в этот день была создана первая женская политическая организация «Общество женщин — революционных республиканок», а 6% уверены в том, что 8 марта женщины получили права участвовать в выборах. Это также неправильно — в России женщины получили избирательные права наравне с мужчинами только в апреле 1917 года.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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