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Полицейские рассказали о новом виде мошенничества с инвайтами в Clubhouse

Они делят их на два вида, сообщает полиция в своей группе Вконтаке. 

На крупнейших порталах объявлений аферисты начали продавать платный доступ к новой соцсети Clubhouse, набирающей популярность в России.

Новое приложение позволяет создавать аудиокомнаты по интересам и в режиме онлайн обсуждать различные темы. По условиям сети, попасть в нее можно по приглашению от ее участников. Мошенники уверяют, что могут прислать такое приглашение и просят за него от 200 до 10 000 рублей. Но как только человек переводит им деньги, они перестают выходить на связь.

Встречаются и более опасные варианты.

Преступники присылают ссылку якобы для регистрации в соцсети, но по ней скачивается вирус, который крадет конфиденциальную личную и платежную информацию со смартфона. Или для оплаты дают ссылку на фишинговый сайт, где пользователь должен ввести данные банковской карты, включая срок действия и три цифры с оборота. И тогда человек рискует лишиться всех денег на своих счетах.

Если клиент сам перевел мошенникам деньги или сообщил секретные данные, то банки не компенсируют потери.

На самом деле для доступа в Clubhouse не требуется заранее получать приглашение. Можно скачать приложение, зарегистрироваться и просто дождаться, пока кто-то из участников одобрит вашу заявку.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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