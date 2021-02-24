Банк «Восточный» получил премию «Банк года» в номинации «Онлайн-заявка на кредит»

На прошедшей в интерактивном режиме церемонии ежегодной премии «Банк года», проводимой ведущим финансовым порталом рунета «Банки.ру», банк «Восточный» был удостоен награды в номинации «Онлайн-заявка на кредит». Специалисты «Банки.ру» отметили, что заявку на кредит в банк «Восточный» отправил каждый пятый пользователь, подбиравший себе кредит на Банки.ру в 2020 году. Предложение пользовалось популярностью благодаря комфортным условиям, доступности во многих регионах и технологичному и быстрому процессу оформления заявки. Кроме того, банк входит в топ-20 «Народного рейтинга» на Банки.ру».

«Стратегия, направленная на улучшение клиентского сервиса и качества предоставляемых услуг за счёт цифровых технологий, которую мы реализуем уже не первый год, показала свою максимальную эффективность именно в 2020-м, очень переломном году. Это и обеспечило Банку победу в номинации «Онлайн-заявка на кредит. Мы продолжим расширять присутствие «Восточного» в цифровом пространстве, создавая удобные, быстрые и современные клиентские сервисы», — отметила Ангелина Симоненко, директор Департамента цифрового бизнеса банка «Восточный».