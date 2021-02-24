В Иркутской области набирают волонтеров для проведения голосования за объекты благоустройства

На специальном сайте жители всех регионов страны в режиме онлайн определят список первоочередных территорий для благоустройства в своем городе, сообщают в администрации области.

Голосование будет проходить в течение пяти недель — с 26 апреля по 30 мая. В нем может принять участие каждый гражданин России старше 14 лет — он может отдать свой голос за одну из предложенных территорий или же за дизайн-проект уже отобранного пространства. Это могут быть парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

Задачей волонтеров будет информирование граждан о тех проектах, которые выносятся на обсуждение, о возможностях участия горожан в формировании комфортной городской среды. Через добровольцев можно будет также зарегистрироваться на платформе и проголосовать — всего лишь по номеру телефона.

Чтобы стать частью команды волонтеров, нужно оставить заявку на сайт. Регистрация в штабы завершится 22 марта.

Напомним, в Иркутской области в этом году участие в голосовании примут 17 муниципальных образований с численностью населения свыше 20 тысяч человек. В списке: Иркутск, Ангарск, Братск, Черемхово, Зима, Саянск, Хомутово, Марково и другие города и поселения.