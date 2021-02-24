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ВТБ нарастил кредитный портфель по льготной программе Минсельхоза в 1,5 раза

По итогам 2020 года кредитный портфель ВТБ по льготной программе Минсельхоза (Программе № 1528) вырос на 56% и превысил 190 млрд рублей. Количество действующих соглашений с заемщиками достигло двух тысяч.

За год в рамках действующих соглашений с клиентами ВТБ выдал кредиты на сумму более 119 млрд рублей, что на 37% превышает показатель 2019 года. Общий объем выдач предприятиям сельского хозяйства за период действия программы достиг 252 млрд рублей.

Наибольший объем финансирования предоставлен в Воронежской области (28 млрд рублей), Липецкой области (20 млрд рублей), Волгоградской области (18 млрд рублей), Ставропольском крае (15 млрд рублей), Белгородской области (14 млрд рублей) и Челябинской области (13 млрд рублей).

Вырос спрос на программу у сельхозпроизводителей сферы растениеводства. По итогам года сумма заключенных кредитных соглашений по программе в данной отрасли превысила 57 млрд рублей, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель предыдущего года. Для предприятий малых форм хозяйствования, занятых в растениеводстве, в 2020 году банк упростил процесс получения льготных краткосрочных кредитов до 30 млн рублей и сократил срок принятия решения, минимизировал пакет документов, а также улучшил условия по залоговому обеспечению.

В прошлом году ВТБ поддержал инициативу Минсельхоза по дополнительной поддержке АПК и предоставил заемщикам возможность скорректировать графики погашений выданных кредитов. Они смогли переносить платежи по краткосрочным оборотным кредитам на один год, а по инвестиционным – на любой срок до окончательной даты погашения сделки. Пролонгация кредитных соглашений по упрощенному порядку была реализована по более чем 100 сделкам.

«Мы всегда отмечали высокий спрос на кредиты в рамках «Программы 1528», при этом даже во время пандемии наши заемщики не снижали потребности в развитии проектов и их финансировании. Преимущественную долю в нашем портфеле по программе занимают инвестиционные кредиты. ВТБ продолжает активно участвовать в проработке и реализации новых инструментов поддержки аграриев, совершенствует продукты и обслуживание клиентов. Так, в рамках недавнего расширения целевого использования программы на поддержку производителей комбикормов мы с февраля запустили прием заявок заемщиков этой отрасли и уже готовим к реализации ряд сделок на 2 млрд рублей», – отметил Денис Бортников, заместитель президента – председателя правления ВТБ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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