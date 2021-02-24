Количество преступлений в лесной отрасли Приангарья увеличилось на 3,9%

В прошлом году количество зарегистрированных в регионе преступлений, связанных с незаконным оборотом леса и лесоматериалами, увеличилось на 3,9%, по фактам незаконных рубок задержано более 500 правонарушителей. В органах внутренних дел это связывают с ростом выявленных преступлений по результатам космомониторинга лесов. Об этом сообщили на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка в лесном комплексе.



По мнению главы региона Игоря Кобзева, предотвращение преступлений в лесной сфере должно стать одним из основных направлений совместной деятельности областных властей и правоохранительных органов.

– Поручаю министерству лесного комплекса Иркутской области в текущем году для повышения эффективности мер по установлению лиц, совершающих правонарушения и преступления в сфере лесопользования, продолжить развитие системы дистанционного мониторинга лесов. Также необходимо применять беспилотные летательные аппараты, развивать общественный лесной контроль, – поставил задачу Игорь Кобзев.