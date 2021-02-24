Новости

Количество преступлений в лесной отрасли Приангарья увеличилось на 3,9%

В прошлом году количество зарегистрированных в регионе преступлений, связанных с незаконным оборотом леса и лесоматериалами, увеличилось на 3,9%, по фактам незаконных рубок задержано более 500 правонарушителей. В органах внутренних дел это связывают с ростом выявленных преступлений по результатам космомониторинга лесов. Об этом сообщили на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка в лесном комплексе.

По мнению главы региона Игоря Кобзева, предотвращение преступлений в лесной сфере должно стать одним из основных направлений совместной деятельности областных властей и правоохранительных органов.

– Поручаю министерству лесного комплекса Иркутской области в текущем году для повышения эффективности мер по установлению лиц, совершающих правонарушения и преступления в сфере лесопользования, продолжить развитие системы дистанционного мониторинга лесов. Также необходимо применять беспилотные летательные аппараты, развивать общественный лесной контроль, – поставил задачу Игорь Кобзев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Почему на Байкале нет туристического рая?
На Olkhon Ice Fest победила ледовая скульптура команды из Екатеринбурга
Эксклюзивную сувенирку выпустил Иркутский художественный музей
Нацпарк «Заповедное Прибайкалье» отменил 20% сбор за оформление разрешения
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании