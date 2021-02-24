Депутаты иркутской думы высказались против увеличения ларьков в городе

Проект внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов обсудили на депутатских слушаниях Думы города Иркутска. Схема регулирует расположение НТО на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Некоторые депутаты выступили против увеличения количества мест в схеме размещения НТО, а также высказали сомнения в необходимости продления действующих договоров до окончательного утверждения схемы размещения НТО.

По информации и.о. заместителя мэра – председателя комитета по экономике и стратегическому планированию администрации Иркутска Ивана Фоминых, на сегодня в действующей схеме предусмотрено 1022 места размещения НТО, проектом предполагается добавление 190 торговых объектов.

– Важно определить сейчас принципы стратегии по НТО. Накануне на прошедших публичных обсуждениях был поднят вопрос о продлении действующих договоров аренды на долгосрочный период. Предприниматели высказывали мнение, что договоры аренды на 5-7 лет дадут уверенность в своем рабочем месте, а значит, они смогут вкладывать средства в модернизацию торговых помещений, благоустройство территории вокруг, – отметил Иван Фоминых. ­ ­– Вопросы эти требуют детальной проработки. Кроме того, имеются объекты, которые располагаются в настоящее время незаконно и стоят в Схеме без действующих договоров или за красными линиями. Для выработки согласованных решений создана рабочая группа в составе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области, представителей Управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области, прокуратуры города и предпринимательского сообщества.

По словам Ивана Фоминых в перспективе все торговые точки должны соответствовать предъявляемым требованиям, в том числе и санитарным нормам. В настоящее время администрацией прорабатываются изменения в Правила благоустройства в отношении НТО.

Против увеличения количества мест в схеме размещения НТО высказался председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев. Депутатский корпус считает, что необходимо приостановить процесс продления действующих договоров до утверждения Схемы размещения нестационарных торговых объектов. По их мнению, важно провести инвентаризацию с учетом прохождения инженерных коммуникаций, красных линий и так далее. Также принято решение совместно с депутатами на территории провести мониторинг целесообразности размещения торговых объектов, чтобы не создавать трудности при проведении благоустройства или ремонта дорог.