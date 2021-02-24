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За выходные с улиц Иркутска вывезено более восьми тысяч тонн снега

За выходные с улиц Иркутска вывезено более 8000 тонн снега. Основные работы были проведены на Карла Маркса, бульваре Гагарина, Баррикад, Карпинской, Байкальской, Советской, Красноармейской, Лермонтова, Мира, Розы Люксембург, сообщает пресс-служба мэрии.

– Сегодня наша основная задача – вывезти максимальное количество снежной массы до начала активного таяния. Наравне с магистральными улицами ведем уборку частного сектора. Ежедневно на уборке снега задействовано более 150 единиц специализированной техники и 200 человек, привлечены спецавтомобили других муниципальных предприятий, – отметил директор МУП «ИркутскАвтодор» Михаил Малыхин.

Напомним, с 21 по 23 февраля дорожные службы Иркутска работали в круглосуточном режиме.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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