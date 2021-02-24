Около 30 иркутских автовладельцев привлекли к ответственности за парковку на газонах

С 1 февраля по результатам ежедневных мониторингов территории Октябрьского округа, а также на основании информации от граждан составлено около 30 протоколов за нарушение «Правил благоустройства г. Иркутска». Автовладельцы парковали транспорт на детских или физкультурных площадках, газонах и иных озелененных территориях, сообщает пресс-служба мэрии.

– Я благодарен неравнодушным жителям, которые сообщают нам о подобных фактах нарушения законодательства. В соответствии с нашими полномочиями мы имеем право применять оперативные меры административного взыскания именно при нарушении парковки на озелененных территориях. Что касается случаев парковки на тротуарах, информацию необходимо направлять в ГИБДД. Обязательно приложить фото с четким изображением номеров автомобилей, привязкой к местности автотранспорта для принятия правового решения, – пояснил глава комитета по управлению Октябрьским округом Георгий Комаров.

Напомним, что работа по привлечению собственников автомобилей к административной ответственности регулируется Законом Иркутской области от 30.12.2014 № 173-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования административной ответственности в области благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области». Административной ответственностью является предупреждение либо наложение штрафа. Штрафные санкции предусмотрены для физических лиц в размере от 1 тысячи рублей до 5 тысяч рублей; для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей от 5 тысяч рублей до 13 тысяч рублей; для юридических лиц от 13 тысяч рублей до 55 тысяч рублей.