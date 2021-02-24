Новости

Около 30 иркутских автовладельцев привлекли к ответственности за парковку на газонах

С 1 февраля по результатам ежедневных мониторингов территории Октябрьского округа, а также на основании информации от граждан составлено около 30 протоколов за нарушение «Правил благоустройства г. Иркутска». Автовладельцы парковали транспорт на детских или физкультурных площадках, газонах и иных озелененных территориях, сообщает пресс-служба мэрии.

– Я благодарен неравнодушным жителям, которые сообщают нам о подобных фактах нарушения законодательства. В соответствии с нашими полномочиями мы имеем право применять оперативные меры административного взыскания именно при нарушении парковки на озелененных территориях. Что касается случаев парковки на тротуарах, информацию необходимо направлять в ГИБДД. Обязательно приложить фото с четким изображением номеров автомобилей, привязкой к местности автотранспорта для принятия правового решения, – пояснил глава комитета по управлению Октябрьским округом Георгий Комаров.

Напомним, что работа по привлечению собственников автомобилей к административной ответственности регулируется Законом Иркутской области от 30.12.2014 № 173-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования административной ответственности в области благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области». Административной ответственностью является предупреждение либо наложение штрафа. Штрафные санкции предусмотрены для физических лиц в размере от 1 тысячи рублей до 5 тысяч рублей; для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей от 5 тысяч рублей до 13 тысяч рублей; для юридических лиц от 13 тысяч рублей до 55 тысяч рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Почему на Байкале нет туристического рая?
На Olkhon Ice Fest победила ледовая скульптура команды из Екатеринбурга
Эксклюзивную сувенирку выпустил Иркутский художественный музей
Нацпарк «Заповедное Прибайкалье» отменил 20% сбор за оформление разрешения
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании