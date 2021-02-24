Новости

Акционеры ВТБ выберут новый состав Консультационного совета

Банк ВТБ запускает процедуру выборов нового состава Консультационного совета акционеров (КСА) – независимого экспертно-консультативного объединения миноритариев, успешно функционирующего в системе корпоративного управления ВТБ с 2009 года. Выборы проводятся в связи с истечением четырехлетнего срока полномочий действующего состава.  

Выдвинуть свою кандидатуру в новый состав КСА сможет любой акционер ВТБ старше 21 года, являющийся держателем акций ВТБ по состоянию на конец операционного дня 1 марта 2021 года. Информация о порядке выдвижения и специальный раздел, посвящённый избранию Консультационного совета акционеров, появятся на сайте ВТБ 15 марта 2021 года.

Голосование пройдёт в марте-июне 2021 года в несколько этапов. С 15 марта в течение месяца банк будет принимать анкеты от акционеров, желающих войти в новый состав КСА. Далее, в период с 16 по 30 апреля, экспертное жюри проанализирует все поступившие заявки и сформирует шорт-лист кандидатов. В состав жюри войдут независимые эксперты рынка и представители ВТБ, которые оценят профессиональные навыки и опыт кандидатов, а также их предложения по направлениям работы совета акционеров.

С 1 мая по 14 июня акционеры банка смогут принять участие в открытом голосовании за кандидатов в новый состав КСА. Голоса будут приниматься как от физических, так и от юридических лиц, при этом у каждого акционера, независимо от размера пакета акций, будет всего 12 голосов – по числу мест в Консультационном совете. Голосование будет проводиться на сайте ВТБ, в мобильном приложении «Акционер ВТБ» и в личном кабинете акционера на сайте АО ВТБ Регистратор. ВТБ обеспечит максимальную прозрачность голосования: промежуточные результаты будут публиковаться ежедневно по будним дням. Подсчёт голосов осуществит реестродержатель банка – ВТБ Регистратор. 

Председатель Консультационного совета ВТБ, член Наблюдательного совета банка Игорь Репин отметил: «За 12 лет своей успешной работы Консультационный совет реализовал множество значимых проектов, являясь ярким примером эффективной системы взаимодействия с акционерами одного из крупнейших эмитентов.  За последний год количество акционеров ВТБ увеличилось в 2,5 раза до 343 тысяч лиц, и это, безусловно, делает работу Совета еще более важной и ответственной.  Надеемся, что новый состав КСА сможет достойно продолжить реализацию наших инициатив, направленных на повышение инвестиционной привлекательности акций ВТБ и развитие бизнеса банка в интересах его акционеров и клиентов». 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Почему на Байкале нет туристического рая?
На Olkhon Ice Fest победила ледовая скульптура команды из Екатеринбурга
Эксклюзивную сувенирку выпустил Иркутский художественный музей
Нацпарк «Заповедное Прибайкалье» отменил 20% сбор за оформление разрешения
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании