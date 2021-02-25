От ледяных скульптур до трейлраннинга: на Ольхоне состоялся второй фестиваль Olkhon Ice Fest

Второй Фестиваль культуры, творчества и спорта Olkhon Ice Fest состоялся на острове Ольхон 20 - 22 февраля. Ключевым событием фестиваля стал конкурс ледяных скульптур, в котором приняли участие восемь российских команд. Также в рамках Olkhon Ice Fest прошли международный конкурс эскизов, спортивные соревнования и национальные бурятские состязания по разбиванию хребтовой кости «Хээр шаалган».

Olkhon Ice Fest-2021.

Фото: Вениамин Вахрушев.

Подготовка к фестивалю началась еще в конце прошлого года – оргкомитет получил больше 50 заявок на участие от российских и зарубежных скульпторов. На Ольхон были приглашены авторы самых сильных работ – восемь российских команд из Якутска, Хабаровска, Екатеринбурга, Иркутска и других городов.

К работе мастера приступили за пять дней до начала фестиваля. Им предстояло показать свое видение темы, объявленной организаторами, "Трансформация мира". Из чистейшего байкальского льда они создали восемь невероятных абстрактных фигур, которые заставляли зрителей задуматься о неотвратимости перемен и их последствиях.

Olkhon Ice Fest-2021.

Фото: Вениамин Вахрушев.

20 февраля, в первый день Olkhon Ice Fest состоялось торжественное награждение победителей. Первое место заняла команда из Екатеринбурга «Край льда» – скульпторы Матвей Ваваев и Сергей Николаев. Они показали жизнь в виде песочных часов, в верхней части которых — будущее в виде лица младенца, в нижней — прошлое, умудренное старческими морщинами. А настоящая жизнь — в узеньком горлышке, где песчинки задерживаются на несколько мгновений перед тем, как упасть в Вечность.

Olkhon Ice Fest-2021.

Фото: Вениамин Вахрушев.

Второе место заняла команда из Якутска Николай Петров и Архип Скрябин, третье – Данил Цой и Илья Тёкин, город Хабаровск. Специальный приз от компании Stihl получили екатеринбуржцы Константин и Алексей Евдокимовы.

Чтобы в фестивале поучаствовало как можно больше интересных авторов, в этом году оргкомитет объявил еще и международный конкурс эскизов ледяных скульптур. Свои работы отправили скульпторы из Египта, Германии, Беларуси, Франции, Казахстана, России. Лучший из них определяло жюри, куда вошли профессиональные художники, скульпторы, искусствоведы. Победителями были признаны скульпторы из Франции – Dominika Jarczok (Доминика Ярчок) и Samuel Girault (Самуэль Жиро). Их эскиз организаторы фестиваля распечатали на баннере и разместили на льду Байкала рядом с готовыми работами.

Olkhon Ice Fest-2021.

Фото: Вениамин Вахрушев.

Второй и третий день фестиваля проходили традиционные районные соревнования по хоккею на льду Байкала, национальные соревнования по разбиванию хребтовой кости «Хээр шаалган» среди команд Ольхонского района. Были подведены итоги детского конкурса рисунков на тему. «Будущее Байкала» В этом году впервые прошли соревнования по трейлраннингу (бегу по природному рельефу) Olkhon Ice Trail.

Пробежать по льду Байкала приехали спортсмены из Новосибирска, Красноярска, Ярославля, Москвы, Санкт-Петербурга и даже Бранденбурга (Германия). Победителями на дистанции 30 км стал Владимир Глазунов (Красноярск) и Юлия Сухарева (Иркутск), на дистанции 15 км - Александр Хандархаев (Иркутск) и Ксения Харченко (Новосибирск).

Завершился Фестиваль красочной концертной программой и зажигательным файер-шоу.

– Мы рады, что нам удалось провести фестиваль: конкурс ледовых скульпторов, культурную и спортивную программы. Мы постарались максимально обеспечить безопасность для гостей и участников. Благодарим за содействие представителей МВД и МЧС. Также нас поддержала администрация Ольхонского района: помогла с получением необходимых согласований, с культурной программой, организовала выступления народных коллективов района. В этом году людей на фестивале было больше, чем в прошлом, несмотря на морозную погоду. Это значит, что фестиваль интересен гостям и жителям острова, у него большой потенциал, и нам надо стремиться к тому, чтобы он стал точкой притяжения на Байкале для творческих людей со всего мира, – рассказал Семен Майор, председатель оргкомитета фестиваля Olkhon Ice Fest.

Напомним, фестиваль Olkhon Ice Fest придумали жители Ольхона, чтобы повысить событийную привлекательность Байкала для туристов. Дебют состоялся в феврале 2020 года. А в конце прошлого года фестиваль стал победителем Девятой национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2020 в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры".