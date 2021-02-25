Возобновлены работы по строительству обхода города Усолье-Сибирское

В феврале 2021 года ФКУ Упрдор «Прибайкалье» возобновило работы по возведению земляного полотна и строительству двух путепроводов через железнодорожные пути на участке км 1797 – км 1842 автодороги Р-255 «Сибирь» на обходе города Усолье-Сибирское и поселка Тельма.

Как сообщают специалисты отдела капитального строительства ФКУ Упрдор «Прибайкалье», в 2021 году продолжатся работы по переустройству коммуникаций, возведению земляного полотна, устройству водопропускных труб, строительству пяти мостовых переходов и двух путепроводов и отсыпке дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси. Также дорожники планируют приступить к устройству слоя основания дорожной одежды из песчано-гравийной смеси укрепленной цементом. Кроме того, в этом году стартуют работы по устройству транспортной развязки на км 1798+130.

Напомним, что протяженность нового участка трассы Р-255 «Сибирь» составит 42,6 км. Проектом запланировано пять мостов, пять путепроводов и шесть транспортных развязок. Четырехполосная автодорога позволит вывести из населенных пунктов транзитный транспорт. Пропускная способность увеличится в два раза, как минимум на час сократится время в пути.

Основная задача – вывести трафик за г. Усолье-Сибирское и п. Тельма, улучшить экологическую ситуацию, снизить шумовое воздействие на население, сократить протяженность перегруженных участков дорожной сети, разгрузить транспортные артерии города, снизить количество ДТП, повысить безопасность дорожного движения в населённых пунктах, улучшить транспортно-эксплуатационные показатели участка дороги, увеличить пропускную способность вдвое (с 15 тыс. машин в сутки до 30 тыс.).

Завершение строительства запланировано в октябре 2024 года.