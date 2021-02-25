Первый в России автодорожный мост из алюминия могут построить в Нижегородской области

Алюминиевые конструкции успешно выдерживать нагрузки, которые многократно превышают планируемые эксплуатационные, утверждают эксперты научно-исследовательских институтов. Они обратились в Минстрой России с просьбой поддержать утверждение специальных технических условий (СТУ) на строительство первого в России автодорожного моста с пролетными строениями из алюминиевых сплавов. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на сайт Алюминиевой ассоциации.

«В Минстрой обратились ведущие научно-исследовательские институты, обладающие актуальными компетенциями в области проектирования мостовых конструкций из алюминиевых сплавов. В письмах на имя министра строительства эксперты МАДИ, НИУ МГСУ и АО ЦНИИС, ссылаясь на результаты комплекса натурных и лабораторных испытаний элементов автомобильного моста, а также зарубежный опыт, отмечают способность алюминиевых конструкций успешно выдерживать необходимые нагрузки», — говорится в сообщении.

Результаты испытаний ортотропных плит предполагается включить в новую редакцию свода правил СП 443 в части автодорожных мостов из алюминиевых сплавов. Они также учтены в СТУ на проектирование первого в России автодорожного моста, который будет построен в Нижегородской области. Этот мост станет первым не только в России, но и в Восточной Европе.

По мнению российских ученых, сегодня есть все предпосылки для расширения применения алюминиевых решений в мостостроении. Например, за рубежом мосты строят из алюминия уже десятилетиями. В странах ОЭСР — в Швеции и Норвегии — построено уже 80 алюминиевых мостов. Причем начало этой практике было положено еще в 1990 году. А в Германии каждый год появляется около 70 мостовых конструкций из алюминия.

Отметим, что большая часть европейских мостов сделаны на российском предприятии — Красноярском металлургическом заводе (КраМЗ). В 2021 году КраМЗ заключил контракт на экспорт 50 алюминиевых мостов в Германию. В январе 2021 года мостовые конструкции длиной 13 метров были отправлены заказчику. Годом ранее в немецкой земле Баден-Вюртемберг был установлен произведенный на КраМЗе пешеходный мост через реку Мург — приток Рейна.

Все необходимые технологические операции: приготовление сплава, литье, прессование, фрезерные и сварочные работы, а также финишная обработка – выполнены на КраМЗе. Сам металл в жидком виде поставляет расположенный с КраМЗом на одной промышленной площадке Красноярский алюминиевый завод компании РУСАЛ. Подобный симбиоз – успешное решение задачи, поставленной основателем РУСАЛа Олегом Дерипаска, который неоднократно заявлял о важности развития переработки алюминия на внутреннем рынке.

Эксперты ведущих научных учреждений России в письме в Минстрой уточняют – алюминиевые решения могут сделать инфраструктуру страны не только функциональной, но также экологичной, безопасной и эстетичной.

Низкий удельный вес алюминиевых мостов позволяет существенно экономить на фундаментах и опорах до 30 процентов от общей стоимости, так как алюминий в три раза легче стальных конструкций и в шесть раз легче железобетона при сходных характеристиках прочности. При этом срок службы алюминиевых пролетных строений — более 70 лет. Другой значимый бонус — низкие эксплуатационные затраты на всем жизненном цикле изделия. Вот далеко не все преимущества инновационных мостов, отмечает Лента.ру.