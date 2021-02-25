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«Метр квадратный» cтал финалистом премии RUSSIAN MORTGAGE AWARD 2021

Экосистема недвижимости «Метр квадратный», проект группы ВТБ, стала финалистом премии в номинации «Лучший digital-продукт на рынке ипотечного кредитования» и получила награду за решение «ипотечный брокер», реализованное в рамках проекта «Онлайн-покупка квартиры».

Ипотечный брокер — технологичный сервис, позволяющий быстро подать заявку на ипотеку и получить одобрение от 19 банков-партнёров. Ранее для оформления ипотеки сотрудники компаний-застройщиков прорабатывали по одной заявке с каждым банком. Теперь с помощью ипотечного брокера от «М2» заявку можно отправить в несколько банков одновременно и в течение нескольких часов получить по ней решение. Уровень одобрения достигает 95%, что в 1,5 раза выше, чем при подаче напрямую в отдельные банки.

Получив одобрение по ипотеке, партнер «М2» может также воспользоваться интегрированными сервисами электронной регистрации и безопасных расчетов. Это позволяет провести сделку с недвижимостью быстро и полностью в режиме онлайн.

«Мы рады, что рынок оценил решение „Ипотечный брокер“ от „Метра квадратного“, потому что оно действительно кардинально упрощает процесс покупки квартиры. На сегодня с нами сотрудничает более 1000 застройщиков. Переход на дистанционный формат позволил нашим партнерам сократить время, необходимое для оформления заявок на ипотечный кредит, и увеличил производительность сотрудников более чем в 2 раза», — комментирует Вячеслав Дусалеев, генеральный директор экосистемы недвижимости «Метр квадратный».

Справка

Экосистема «Метр квадратный» — проект группы ВТБ, открытая цифровая платформа в сфере недвижимости. Партнеры — крупные девелоперы, банки, агентства недвижимости и ремонтные компании. Впервые на рынке реализован полностью цифровой клиентский путь от поиска объекта до сделки и организации ремонта. На сегодняшний день экосистема недвижимости провела 80 000 онлайн-сделок более чем на 175 млрд рублей, сотрудничает с 19 банками-партнерами и предоставляет онлайн-сервисы более 1000 застройщикам.

MORTGAGE AWARD учреждена в 2007 году. Ее цель — привлечь внимание профессионального сообщества к наиболее значимым достижениям в сфере ипотечного кредитования.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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