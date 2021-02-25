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Россельхозбанк предсказал будущее самого армейского продукта

Производство мясных консервов в 2020 г. выросло более чем на 10%. Однако в будущем рынок тушенки будет развиваться не за счет роста объемов, а благодаря изменению качественного состава, в частности, за счет инноваций и создания немассовых категорий консервированных продуктов. К таким выводам пришли эксперты Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка и ФНЦ пищевых систем имени В. М. Горбатова (ФНЦ Горбатова), анализировавшие в преддверии Дня защитника отечества российский рынок тушенки – самой армейской еды.

По данным Росстата, производство мясных консервов в России в 2020 г. выросло в годовом выражении более чем на 10% - до 736,3 миллиона условных банок (муб). Аналогичную динамику роста, по данным официальной статистики, в прошлом году продемонстрировало и потребление мясных консервов, которое составило около 5 банок на душу населения.

«С 2015 г. наблюдается постоянный рост производства со средним темпом 10% в год, что, возможно, объясняется улучшением обеспечения вооруженных сил и ростом запасов Росрезерва. В 2020 году к этому добавился эмоциональный всплеск спроса с началом самоизоляции», - отметил руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Лидерами по производству тушенки в прошлом году стали Калининградская область (114,4 муб – 15,2% от общего объема), Московская (105,4 муб – 14,3%), Орловская (72 муб – 9,8%), Новгородская (48 муб – 6,6%) и Курганская области (45 муб – 6,1%). Среди основных регионов-производителей мясных консервов также Липецкая, Ленинградская области, республика Марий Эл и Бурятия, а также Краснодарский край. По предварительным итогам 2020 г. на топ-10 регионов-производителей приходится до 75% от общего объема производства.

«В дальнейшем высокая конкуренция на рынке животного белка, в первую очередь со стороны охлажденного мяса, может влиять на темпы роста спроса на консервированные продукты. Однако инвестиции в новые немассовые категории консервированных продуктов и инновации в сфере консервирования могут поддержать спрос», - прогнозирует Андрей Дальнов.

Несмотря на то что история мясных консервов насчитывает уже тысячи лет, создание новых продуктов в этой категории все еще является перспективным. «Ученые нашего института продолжают работы по изучению и совершенствованию режимов стерилизации, изучают новые материалы для тары и упаковки, экспериментируют с новыми видами сырья и его функциональными свойствами, создавая новые, востребованные продукты не только для вооруженных сил, но и всего российского общества», - подтвердил Руководитель Центра экономико-аналитических исследований ФНЦ Горбатова Дмитрий Гордеев.

От фараонов до наших дней

Консервирование мяса для его сохранения использовалось еще в Древнем Египте. Однако армейской едой тушенка стала благодаря Наполеону Бонапарту, который в 1795 г. стал инициатором конкурса на лучший способ хранения продуктов для армии.

В России начала XIX в. о консервах было известно, но им «не доверяли». Еще в 1812 г. русские солдаты, находя во французских обозах запечатанные бутыли, уверяли, что внутри «лягушатина». Единственный, кто рискнул попробовать трофейные консервы, был главнокомандующий русской армией М.И. Кутузов. Потребность в консервах остро встала перед русской армией в годы Крымской войны. Чтобы избежать впредь голода в армии, император Александр II распорядился закупить за границей пробную партию консервированных продуктов. Опробовав их сначала на заключенных, затем на студентах, врачи признали консервы годными в пищу. В 1915 г. русской армии ограниченными партиями начали поставлять так называемую «саморазогревающуюся тушенку». Днище банки поворачивалось, чем приводило в соприкосновение негашеную известь с водой, и в результате реакции получалось подогретое блюдо, причем без всякого дыма, что в военных условиях было чрезвычайно важно.

Более 100 лет назад, в 1913 г. мясные консервы изготавливали 23 предприятия, из них 7 специализированных, а годовая выработка их составила около 24 млн муб. В настоящее время в стране насчитывается около 150 предприятий, производящих мясные консервы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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